Patti: settimo titolo regionale per Anastasia Orlando ai campionati regionali assoluti di karate

Un primo ed un quinto posto per le sorelle Anastasia e Veronica Orlando dell’asd “Scuola Karate Patti” impegnate a Palermo per i campionati regionali assoluti di karate specialità kumite (combattimento) riservati agli atleti dai 17 ai 35 anni tesserati alla FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate e arti marziali) a cui hanno preso parte oltre 70 karateki provenienti da tutta la regione.

La scuola pattese è stata presente a Palaoreto con le sorelle iscritte nella categoria fino a 68 chilogrammi. Veronica, pur essendo ancora nella categoria junior, si è voluta confrontare in quella dei più grandi e pur soccombendo di misura (1 – 0) con la catanese Marianna Mannino, non ha demeritato acquisendo esperienza che le gioverà nel suo cammino agonistico.

Discorso diametralmente opposto per Anastasia che ha trionfato sbaragliando le sue avversarie, rispettivamente la catanese Micaela Pittera (2 a 1) e in finale la palermitana Gaia Maria Navarra (4 a 2). Con questo risultato Anastasia Orlando ha ottenuto il settimo titolo regionale; domenica 17 ottobre al PalaPellicone di Ostia partecipera’ per la 13° volta ad una finale nazionale. presso il centro olimpico federale.

(nella foto da sinistra Veronica, il maestro Giuseppe Piccione e Anastasia)