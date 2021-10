Barcellona Pozzo di Gotto: via al I° stralcio riqualificazione del complesso dei Basiliani

Sarà l’impresa “Chiofalo Group srl” di San Filippo del Mela per l’importo di 306 mila euro a realizzare il primo stralcio del progetto di riqualificazione del complesso dei Basiliani di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’opera è stata finanziata con 570 mila euro, grazie al decreto 1847 del 5 novembre 2019 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. La progettazione del primo stralcio esecutivo funzionale del complesso dei Basiliani è stata a cura dell’architetto Aldo Baldo della “Baldo Progetti Engineering srl” di Agrigento.

Si tratta di una “costola” del progetto generale – che è già a livello esecutivo – sulla riqualificazione complessiva del monastero, per un importo considerevole: 4.380.000,00 euro. Si procederà alla pavimentazione della piazza antistante il complesso, poi alla realizzazione delle banchine e dell’arredo urbano.

Il complesso monumentale dei Basiliani risale al 500; fu abbandonato dai monaci e in avanti, per oltre cinquanta anni e fino al 1969, fu sede del ginnasio, poi del liceo scientifico “Medi” e della pretura circondariale. In atto è inutilizzato ed abbandonato e di recente è stato anche vandalizzato. L’iter per la riqualificazione fu avviato il 19 dicembre 2008.