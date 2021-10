La Sicilia torna in zona “bianca”. Il cambio di colore non avverrà lunedì, come accade ormai da oltre un anno, ma a partire da sabato prossimo. 9 ottobre, quindi con due giorni in anticipo.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

A partire da sabato, dunque, tutta Italia sarà nuovamente colorata di bianco.