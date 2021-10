Precisazione sul confronto tra i candidati a sindaco di Capo d’Orlando

Non è mai bello quando qualcuno mette in dubbio la professionalità del nostro lavoro. Questa sera, come già accaduto per diversi comuni messinesi chiamati al voto per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre prossimo, sarebbe dovuto andare in onda sulla nostra emittente il confronto tra i candidati a sindaco del comune di Capo d’Orlando.

Confronto che non è avvenuto: i due candidati Giuseppe Giuffrè e Renato Mangano, separatamente, poco prima del confronto, hanno inviato due comunicati alla nostra redazione con i quali declinavano l’invito a partecipare alla trasmissione. I candidati erano stati contattati, anche telefonicamente, diverse volte, prima del nostro invito scritto.

Di seguito i due comunicati.

Daniela Trifilò, coordinatrice della lista “Cambiamo Capo”, a supporto di Renato Mangano: “La coordinatrice della lista “Cambiamo Capo”, in considerazione delle note diversità di vedute sull’organizzazione dell’incontro televisivo, per esigenze di par condicio, finalizzate alla partecipazione di tutti i candidati a Sindaco, Propone Che il confronto a tre si svolga con la presenza di un co-conduttore esterno condiviso tra i candidati e che la trasmissione venga trasmessa in diretta o si svolga di fronte ai cittadini. Tutto ciò potrebbe essere di gradimento di tutti i candidati a seguito delle negative previsioni meteo che potrebbero impedire il regolare svolgimento dei comizi di chiusura della campagna elettorale.”

Lucia Pinsone, coordinatrice della lista UDC-Giuffrè Sindaco: “Il coordinatore della lista “UDC-Giuffrè Sindaco”, comunica di essere disponibile al confronto a condizione che vi sia un co-conduttore esterno condiviso tra i candidati e che la trasmissione sia svolta in luogo esterno e trasmessa in diretta quantomeno sui canali digitali. Possibilmente entro il pomeriggio di domani, in considerazione sia dell’immediata conclusione elettorale che delle previsioni meteo che potrebbero inficiare lo svolgimento della chiusura.”

Nel tener conto, sia della par condicio, che del rispetto di chi si è presentato e di chi ha lavorato per realizzare il programma, abbiamo ritenuto opportuno intervistare il candidato Franco Ingrillì, l’unico presentatosi al confronto, dedicandogli 20 minuti per illustrare il suo programma elettorale. Minuti che sarebbero stati ad appannaggio anche degli altri due candidati, qualora si fossero presentati.

Il programma andrà in onda alle 21.30.

La nostra emittente non accetta strumentalizzazioni di alcun tipo.