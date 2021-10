Barcellona Pozzo di Gotto: nominati i componenti dell’ufficio teatro del “Placido Mandanici”

Saranno affidate al dirigente del III settore Elisabetta Bartolone e all’ingegnere Nunzio Santoro, dirigente del IV settore rispettivamente la direzione ed il coordinamento di tutte le attività di supporto tecnico dell’Ufficio del teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dell’ufficio teatro fanno parte anche Maria Rosaria Calabrese, Antonino Calabrò, Rosalia Castrovinci, Antonino Cautela, Pietro Maggio, Santi Molino, Lucia Parisi Provvidenti, Annamaria Puliafito, Santa Raffa e Basilio Speziale. A tutti loro sono demandati i procedimenti amministrativi sul funzionamento del teatro incluse le attività necessarie per l’adozione di un nuovo modello di gestione del compendio artistico. Così ha deciso il sindaco Giuseppe Calabrò riguardo al prestigioso teatro barcellonese; dopo che nel 2015 si decise che la gestione del teatro sarebbe stata affidata al comune, di recente il sindaco ha deciso di nominare vertici e componenti dell’ufficio teatro.

In riferimento ad un altro teatro, il “Riccardo Casalaina” di Novara di Sicilia, è stata approvata la perizia di variante per il progetto di ristrutturazione, messa a norma ed innovazione tecnologica. La Regione ha stanziato per questo intervento 227 mila euro, a fronte di una richiesta da parte dell’amministrazione di Gino Bertolami di 300 mila euro; con questo intervento si potrà procedere alla sistemazione dei palchetti e alla ristrutturazione del palcoscenico, alla messa in sicurezza, abbellimenti interni e nuovi colori. Si potranno ripristinare le parti di intonaci e rifiniture in pessime condizioni e ristrutturare la copertura. L’incarico per la progettazione esecutiva è stato affidato all’ingegnere Salvatore Ferrara. Il teatro fu riparato sul finire del 1700 e fu ultimato nel 1770.