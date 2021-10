Torrenova, auto sbatte contro un muretto e si ribalta

È fortunatamente senza gravi conseguenze l’incidente stradale autonomo avvenuto oggi a Torrenova, intorno alle 13:30.

Una Fiat Panda, condotta da una 23enne, mentre percorreva la via Maurizio Gorgone, in direzione monte-mare, per cause da accertare ha prima urtato contro un muretto di delimitazione posto a margine della carreggiata sul lato di marcia, per poi finire ribaltata su un fianco.

Sembra che la conducente non abbia riportato ferite. Sul luogo del sinistro i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello per i rilievi e il mezzo della ditta SOS Strade per la bonifica del manto stradale. Il traffico veicolare è rimasto bloccato sul tratto interessato per circa un’ora.