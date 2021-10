Ieri Antenna del Mediterraneo ha trasmesso il secondo confronto televisivo tra i candidati a sindaco di Patti; sono intervenuti Gianluca Bonsignore, Giorgio Cangemi, Enzo Natoli, Anna Sidoti e Fabrizio Trifilò.

Sono ritornati negli studi di Am per fare il punto della situazione a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, per discutere sulle questioni di attualità e gli spunti su alcuni aspetti del programma da presentare agli elettori.

Qui sotto il link della trasmissione.