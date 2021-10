Misterbianco – Sequestrati migliaia di articoli contraffatti. Denunciati due cittadini cinesi

Non si ferma l’attività della Guardia di Finanza di Catania a contrasto dell’abusivismo commerciale, contraffazione marchi e violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti, culminati nell’ennesimo sequestro di articoli recanti noti marchi falsi.

Nel corso di un’ispezione in un esercizio commerciale di Misterbianco gestito da cittadini di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle etnee rinvenivano oltre 130 mila articoli contraffatti, replicanti prodotti di noti marchi commerciali. Diversi i portachiavi delle più note case automobilistiche, ma anche orologi marcati Casio.

Tra gli articoli sequestrati giocattoli e articoli per la scuola con i personaggi noti ai bambini, come Spiderman, Frozen, Gormiti, Masha&Orso e i Pokemon, ma anche le note carte di Uno, il cui rinvenimento ha destato particolare preoccupazione a causa della potenziale pericolosità dovuta alla sconosciuta composizione dei materiali e, soprattutto, alla scarsa qualità costruttiva.

L’azione di contrasto delle Fiamme Gialle, oltre alla salvaguardia della salute, è anche volta a tutela dell’economia legale: l’immissione sul mercato di un così considerevole numero di prodotti illeciti a prezzi altamente concorrenziali avrebbe, infatti, influito negativamente nel mercato degli onesti imprenditori.

I due cittadini cinesi non sono stati in grado di fornire documenti commerciali o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all’esportazione in Italia.

L’intervento si è concluso con il sequestro di oltre 132mila articoli contraffatti e con la denuncia dei responsabili per i reati di ricettazione, introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi e Vendita di prodotti atti ad indurre in inganno il compratore.