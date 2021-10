Covid – In Sicilia 285 nuovi casi, ancora in calo i ricoveri. Oltre 1.200 i guariti

Sono 285 i positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.697 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati (ieri erano stati 321, a fronte di 16.368 tamponi). È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso mercoledì 6 ottobre dal Ministero della Salute.

Sono 12.372 gli attuali positivi sull’isola (996 in meno rispetto a ieri). Di questi sono 438 i ricoverati negli ospedali, di cui 389 nei reparti ordinari (-20 rispetto al dato precedente) e 49 le persone che si trovano in terapia intensiva (stesso numero di ieri), con 4 ingresso nelle ultime 24 ore.

1.275 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre purtroppo si registrano altri 6 decessi (6.868 il totale). Su quest’ultima voce la Regione siciliana riporta che i decessi comunicati, 4 risalgono al 5 ottobre, uno al 4 e uno al 2 ottobre.

I 285 nuovi casi di Covid 19 sono così distribuiti nelle varie province: Siracusa 63, Catania 46, Trapani ed Enna 34, Messina 33, Palermo e Ragusa 23, Caltanissetta 19, Agrigento 10.

Intanto il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a essere l’unica “zona arancione” in Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato un’ordinanza che conferma la proroga di una settimana, fino a mercoledì 13 ottobre compreso, delle misure di contenimento antiCovid nel Comune, così come richiesto dal Dasoe.