Capo d’Orlando – Il 78,81% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Buone notizie dalla percentuale di immunizzati a Capo d’Orlando, in vista dell’entrata in vigore di maggiori restrizioni per quei comuni in cui alla data del 15 ottobre non sarà raggiunto il target del 75% di vaccinati.

L’ufficio del Commissario per l’emergenza Covid di Messina ha comunicato che a Capo d’Orlando è stato immmunizzato con due dosi o con la dose unica il 74,87% del target dei soggetti vaccinabili (dai 12 anni in su), mentre è stata somministrata la prima dose al 78,81%. Nel target si distinguono gli over 80, con le due dosi ricevute dall’86%.

Per quanto riguarda la situazione dei contagi, attualmente sono 8 le persone positive e 21 i soggetti in quarantena come contatti stretti.