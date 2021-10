Santo Stefano Camastra, il 9 ottobre la prima di “Selfiemania” con Elisabetta Pellini, Andrea Roncato e Milena Vukotic

La regista Elisabetta Pellini e gli attori Andrea Roncato e Milena Vukotic, protagonisti del IV episodio del lungo “SelfieMania” tornano sabato 9 ottobre prossimo a Santo Stefano di Camastra, set di “L’amore nonostante tutto”. È l’occasione per festeggiare l’uscita del film nelle sale cinematografiche italiane che è prevista per domani giovedì 7 ottobre. Dopo la proiezione del film al cineteatro della città delle ceramiche fissata per le 19:00, gli ospiti saranno accolti a Palazzo Trabia, per ritrovare la comunità stefanese e l’amministrazione comunale con cui nel gennaio 2020 hanno condiviso gioie e fatiche per la produzione del film.

“Selfiemania”, distribuito da Stemo, è composto da quattro episodi diretti da Francesco Colangelo, Elly Senger-Weiss, Willem Zaeyen ed Elisabetta Pellini, che raccontano il vizio capitale del XXI secolo, il rapporto morboso con smartphone e mondo virtuale e social, dove ciascuno può proiettare un altro se, l’immagine perfetta e irreale che si vorrebbe far vedere agli altri o trovare rifugio alle insoddisfazioni e alle difficoltà personali.

Presentato il 7 settembre a Varese nell’ambito della IV edizione del Premio Felix – Festival del Cinema Russo, Selfiemania è stato scelto come film di apertura del B.A. Film Festival di Busto Arsizio. Durante l’estate 2021 ha partecipato all’Ischia Global Fest, dove l’attore Andrea Roncato ha ricevuto il Premio alla Carriera e poi al Marateale Premio Internazionale Basilicata dove sempre Roncato è stato premiato come miglior attore ed ad Elisabetta Pellini è andato il premio come miglior regista.

L’episodio diretto da Elisabetta Pellini e girato a Santo Stefano di Camastra è stato premiato al Premio Internazionale Apoxiomeno.