Lutto a Reitano, si è spento il primo cittadino Salvatore Villardita

È lutto per la piccola comunità di Reitano. Nella notte si è spento il primo cittadino Salvatore Villardita, da tempo sofferente a causa di una grave malattia.

Villardita è stato per tanti anni comandante della Polizia Municipale di Reitano e da qualche anno era in pensione. Era stato eletto nel 2018 per il suo secondo mandato consecutivo e ha dedicato l’ultima parte della sua vita all’impegno politico per la sua Reitano. Avrebbe compiuto 70 anni lunedì prossimo, 11 ottobre. Lascia la moglie e due figli.

Presso il municipio di Reitano è stata allestita la camera ardente, dove la salma sarà condotta oggi pomeriggio, intorno alle 14:30.

I funerali si terranno domani alle 15, presso la Chiesa Madre di Reitano. Il vice sindaco Tecla Cupane ha dichiarato per domani il lutto cittadino.

La redazione di AMNotizie porge le condoglianze alla famiglia Villardita e alla comunità reitanese.