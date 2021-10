Capri Leone – Confermata in appello la sentenza a 10 anni per operatore scolastico accusato di violenza sessuale su minore

La Corte d’appello di Messina (Sicuro, Arena, De Rose) ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti con cui è stata irrogata la pena di dieci anni per l’operatore scolastico di Capri Leone, in relazione all’accusa di violenza sessuale su minore, che soffre di deficit cognitivi.

Era metà febbraio del 2019 quando le docenti di un istituto di Capo d’Orlando contattarono il Commissariato paladino, raccontando che la studentessa, all’epoca dei fatti appena 16enne, , da qualche giorno si comportava in modo strano e, anziché arrivare a scuola in autobus, insieme ai compagni, veniva accompagnata da un estraneo con la sua vettura privata.

L’accompagnatore era legato da relazioni di amicizia alla famiglia della ragazzina ed era impiegato come assistente scolastico, collaboratore degli insegnanti di sostegno presso una scuola di primo grado di Capo d’Orlando.

Le indagini del commissariato orlandino, sotto le direttive del sostituto procuratore Alice Parialò, hanno portato in pochi giorni a documentare diversi casi di violenza sessuale compiuti dal 59enne (omettiamo il nome esclusivamente per tutelare l’identità della giovane vittima, vicina di casa ed amica di famiglia del condannato).

L’uomo era stato condannato a 10 anni in primo grado.

Il Procuratore generale Lima all’esito di un appassionato intervento, pur ponendo l’attenzione sulla sollevata nullità della perizia, disposta con le forme dell’incidente probatorio, per violazione del diritto di difesa, ha, comunque, chiesto la conferma. Conclusioni a cui si sono asciate le parti civili.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Decimo Lo Presti, in attesa delle motivazioni della sentenza, per le quali sarà necessario attendere novanta giorni, ha preannunciato ricorso per cassazione.