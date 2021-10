Blackout social, inaccessibili dalle 17:30 Facebook, Instagram e Whatsapp. Disservizi in tutto il mondo

Dalle 17:30 circa ora italiana gli utenti di Facebook, Instagram e Whatsapp non riescono ad accadere alle piattaforme.

Le segnalazioni sono arrivate dagli utenti su Twitter, ma, secondo quanto ha riportato l’agenzia ANSA, lo ha segnalato anche il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi dei diversi canali social e chat. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disservizio, ma sembrerebbe che i problemi siano stati riscontranti in diversi Paesi del mondo, tra cui Svizzera (secondo fonti di AMNotizie) e poi Germania, Spagna, Stati Uniti e Israele.

“Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti”, ha scritto Andy Stone, direttore della comunicazione della società di Menlo Park. Che ha aggiunto: “Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”. Non è dato sapere quanto durerà ancora il disservizio che ha mandato in “down” tutte le app dell’universo di Mark Zuckerberg.