È tempo di fare sul serio. Domani la Infodrive Capo d’Orlando scenderà in campo per la prima stagionale in trasferta, contro una delle favorite per la promozione: la Pallacanestro Cantù allenata da coach Marco Sodini, grande ex dell’incontro.

L’Orlandina dovrà a fare a meno di Mack e Bartoli, ma coach Cardani ha già le idee chiare.