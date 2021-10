Capolavoro di Vincenzo Nibali: lo “Squalo dello Stretto” torna al successo, vincendo il Giro di Sicilia 2021

Il risultato sperato dal pubblico di casa è arrivato: Vincenzo Nibali fa esultare i siciliani, trionfando al Giro di Sicilia 2021. Lo “Squalo dello Stretto”, corridore della Trek-Segafredo, ha infatti vinto l’ultima tappa della corsa, partita questa mattina da Sant’Agata Militello, tagliando per primo il traguardo di Mascali, con un grande attacco sull’ultima salita, al quale gli avversari non sono riusciti a rispondere.

Volata che ha permesso a Nibali di raggiungere un vantaggio già incolmabile al GPM, ma incrementato anche in discesa, andando a prendersi anche la vittoria dell’intera corsa, per poi scoppiare in un pianto liberatorio dopo l’arrivo.



“Conoscevo il 90% delle strade che abbiamo percorso oggi, erano quelle che percorrevo in bicicletta da bambino – ha commentato lo Squalo, visibilmente emozionato a fine corsa –, ho incontrato i miei cugini, i miei parenti, che facevano il tifo per me. Adesso sono percorso da un’emozione grandissima e voglio ringraziare tutta la squadra e tutti coloro che hanno creduto in me. Vincere qui, al giro di Sicilia, dopo tutti i problemi fisici che ho avuto, è qualcosa di straordinario”.

Alle sue spalle, il secondo posto di giornata è per Simone Ravanelli (Androni-Sidermec), che anticipa la volata del gruppetto inseguitore, regolato da Alessandro Covi (UAE Team Emirates), che chiude sul podio anche della generale, 3″ dietro Alejandro Valverde (Movistar), secondo a 46″ da Nibali.