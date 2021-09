Messina: eletti i componenti della Conferenza Scolastica Provinciale

Sono sette i componenti che entrano a far parte della Conferenza Scolastica Provinciale; l’elezione si è svolta il 28 settembre scorso a Palazzo dei Leoni. Le operazioni di voto hanno fatto registrare la partecipazione al voto di cinquantotto Sindaci o rappresentanti delegati.

Sono risultate valide cinquantasette schede, una è stata annullata. Sono risultati eletti i sindaci di Taormina, Mario Bolognari con trentadue voti, poi quello di San Teodoro, Valentina Costantino con ventisei, di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta con ventitre, di Saponara, Fabio Vinci con ventitre, di Novara di Sicilia, Gino Bertolami con diciannove, di Tusa, Luigi Miceli con quattordici e di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa con sette.

Questo amministratori entrano a far parte quali membri effettivi della Conferenza Territoriale Scolastica, competente per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica per l’anno 2022/2023.

La votazione è stata preceduta dalla riunione, in modalità telematica, dell’assemblea dei sindaci dei comuni della Città Metropolitana di Messina, durante la quale il dirigente della direzione dei servizi tecnici generali Salvo Puccio, ha illustrato ai partecipanti le modalità da seguire, tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale.

In avanti è stato costituito il seggio elettorale alla presenza del segretario generale Maria Angela Caponetti, del capo di gabinetto e delegato dal Sindaco Metropolitano Francesco Roccaforte e infine dalle dipendenti, Concetta Piccolomini e Francesca Cardia.