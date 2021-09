Vaccini – Nel messinese solo 38 comuni hanno superato il 75% di immunizzati

A 15 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, Messina è in coda alla graduatoria regionale per percentuale di immunizzazione e ora la Regione sta valutando se dichiarare la zona rossa in quei comuni che non hanno raggiunto il target del 75% di vaccinazioni.

Ancora pochi i comuni in regola. “Solo 38 su 108 hanno già raggiunto il target del 75%” necessario per non entrare in zona rossa ha dichiarato il commissario per l’emergenza Covid in provincia di Messina, Alberto Firenze. Sono 26 i comuni con meno di 65 soggetti da vaccinare; 17 invece quelliche registrano quote insufficienti e per i quali “stiamo stabilendo una forma ci accerchiamento ai soggetti da vaccinare”. Nella fascia intermedia i comuni ai quali mancano da 75 a 290 soggetti.

Elidia Trifirò