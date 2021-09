Tony Cairoli si ritira. La FIM ritira il numero 222: nessuno potrà più indossarlo nel motocross

“Ve lo devo proprio dire: non è stata una decisione facile da prendere, ma è arrivato il momento per chiudere un capitolo della mia vita e aprirne un altro, non può essere sempre Velocità, Fango e Gloria. Non mi sono mai fermato a pensare come sarebbe stato questo momento e ora fa un po’ impressione essere qui davanti a voi. Lo sapete che non mi piace particolarmente parlare di me in pubblico, ma voi non siete un semplice pubblico, voi siete stati una parte importante anzi, fondamentale, dei miei ultimi 18 anni. A dirla tutta, voi siete stati i miei ultimi 18 anni. Ora avrò più tempo per Chase, per Jill e per me. Il mio pensiero va a mia madre, a mio padre, alla mia famiglia; a quegli anni in Sicilia quando le prime gare erano solo sogno e sacrificio, per tutti. Ogni volta che ho vinto un titolo, il mio pensiero andava a loro; ne sono arrivati nove di titoli, qualcosa che non avrei mai potuto immaginare quando, attorno a casa, bruciavo litri di miscela girando in tondo. Ho sempre detto che i numeri e le statistiche non significano molto per me, e lo penso davvero…io vivo il momento e la vittoria è solo il frutto del lavoro che faccio con passione ogni giorno. Vincere ancora mi piacerebbe, ovvio, ma non aggiungerebbe molto a quello che sono. […] Di sicuro resterò nell’ambiente, il motocross è comunque la mia vita, resterà la mia grande passione e con KTM continuerò il mio percorso, anche se con un ruolo diverso. Voglio infine ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questa avventura, e i tantissimi tifosi che mi hanno sempre dato quella carica per dare il 222%. Mi aspettano ancora tante cose da fare nella vita dopo il 2021, ma intanto c’è ancora un obiettivo a cui dobbiamo pensare… grazie ragazzi!”

Così, lo scorso 14 settembre, il campione pattese aveva annunciato il suo ritiro dal motocross e due giorni fa il presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo Jorge Viegas ha comunicato che il numero 222, che Tony Cairoli ha esposto durante le sue 18 stagioni nel Mondiale Motocross verrà ritirato.

Nessuno, dunque, potrà mai più indossare il numero 222 nel mondo del motocross. Il ritiro è stato annunciato durante una conferenza stampa in occasione del Motocross delle Nazioni 2021 a Mantova.

Giuseppe Luongo, presidente di Infront Moto Racing – il promoter ufficiale della MXGP e del MXoN – ha ringraziato Tony Cairoli per l’incredibile carriera in MX2, MX1 e MXGP. “Che dire? Non c’è molto da dire, Tony è stato ed è ancora un campione straordinario, ma c’è una cosa che non viene descritta nel video: l’uomo. Sì perché oltre ad essere stato un pilota fuori dal comune, Tony è una persona straordinaria”.

Ecco il video tributo che la MX GP ha dedicato al campione pattese.