Patti – Colpisce con una sedia i Carabinieri intervenuti in soccorso di una donna, arrestato 44enne

Prima aggredisce una donna senza motivo in un locale, poi inveisce contro i Carabinieri giunti in soccorso della donna. Per questo nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato, in flagranza di reato, R.S., 44enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in danno degli stessi militari.

I militari dell’Arma sono intervenuti in un locale di Marinello, a seguito dell’aggressione ai danni di una donna presente nel locale.

R.S., in preda ai fumi dell’alcol, senza apparente motivo, aveva colpito la malcapitata al volto, procurandole una ferita. I militari dell’Arma, subito dopo aver individuato l’indagato, gli hanno richiesto i documenti, per procedere alla sua identificazione.

L’uomo, dopo aver tentato di divincolarsi, ha pensato bene di afferrare una sedia e lanciarsi contro i militari, colpendo uno dei Carabinieri intervenuti.

R.S. ha poi proseguito, opponendosi con violenza, all’intervento dei militari dell’Arma, fino al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.