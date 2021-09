Covid – 278 nuovi casi in Sicilia, in calo i ricoveri e le vittime. L’isola verso la zona bianca dal 4 ottobre

Ancora buoni dati in Sicilia per quanto riguarda l’emergenza pandemica. Sono 278 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.647 tamponi processati, con un tasso di positività dell’1,8%. Prosegue il calo della curva dei contagi nell’Isola.

1.601 i guariti del giorno, che contribuisco a far scendere il numero degli attuali contagiati sull’Isola a 15.267, con un calo di oltre 1.300 unità. 7 le vittime.

Si registra un ulteriore significativo calo, invece, nei ricoveri ospedalieri. Sono complessivamente 572 gli attuali degenti covid in Sicilia, -24 rispetto a ieri: 507 sono pazienti dei reparti ordinari, in calo di 19 unità, mentre sono 65 i degenti delle terapie intensive, -5 rispetto a ieri, nonostante i due nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

Dati che confermano il sempre più probabile ingresso in zona bianca dell’isola a partire da lunedì 4 ottobre.

Per quanto riguarda, invece, le singole province, questa la suddivisione dei nuovi casi: Siracusa 73, Palermo 58, Catania 53, Agrigento 33, Ragusa 18, Caltanissetta 14, Enna 12, Trapani 10, Messina 7.