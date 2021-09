Capo d’Orlando, scontro tra auto e scooter. Ferita una giovane

Si è verificato intorno alle 13:15 un incidente stradale sulla via Consolare Antica, all’incrocio con la Traversa H.

Per cause da accertare, una Fiat Punto, guidata da un giovane orlandino che pare si stesse immettendo dalla traversa sulla Consolare Antica, si è scontrata con uno scooter che viaggiava sulla Consolare in direzione Palermo, condotta da una 15enne di Capo d’Orlando.

Ad avere la peggio la 15enne alla guida dello scooter, che nell’urto è stata sbalzata a margine della carreggiata. Sul posto immediati i soccorsi della Polizia Locale, che stava regolando il traffico a poche decine di metri dal punto di impatto nei pressi della scuola elementare Santa Lucia. Sul posto è, quindi, intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso la ragazza. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, per accertamenti. rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati, invece, affidati ai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello.