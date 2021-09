Terme Vigliatore, elezioni amministrative 2021, gli appelli dei tre candidati a sindaco

Anche i cittadini di Terme Vigliatore saranno chiamati alle urne il 10 e l’11 ottobre per il rinnovo degli organi comunali. E nella scelta, come si è potuto vedere ieri sera nel corso della nostra programmazione, proponendo le interviste con i tre candidati a sindaco, dovranno adottare decisioni precise, con un significato diverso per l’uno o per l’altro.

Potranno scegliere l’”usato sicuro” – così come si è autodefinito – Bartolo Cipriano, già sindaco della città oppure dare forza all’associazionismo e ai comitati con Antonino Chiofalo o ancora infine scegliere il sindaco che è stato sfiduciato Domenico Munafò. Questi i loro appelli.