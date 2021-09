Torrenova, camioncino evita moto e sbatte contro un muro. Ferito il conducente

Un incidente stradale autonomo è avvenuto intorno alle 16 di oggi pomeriggio sulla S.S. 113, nel territorio comunale di Torrenova, nei pressi dell’incrocio con la via Tasca.

Un furgoncino cassonato marca Iveco, di una ditta privata, condotto da un 34enne di Torrenova, mentre viaggiava in direzione Messina, per cause da accertare ha sbandato, andando a sbattere contro un muretto di recinzione, a margine della carreggiata sulla corsia di marcia.

Secondo le prime sommarie informazioni, sembrerebbe che un altro mezzo, un ciclomotore, guidato da un 40enne del luogo, si stesse immettendo in quel momento sulla statale da una traversa privata a monte della strada e che il furgoncino, per evitare l’impatto con la moto, abbia effettuato una brusca manovra.

Il 34nne, che non avrebbe riportato gravi ferite, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello per gli accertamenti del caso. Illeso, invece, il centauro, che si è fermato immediatamente per prestare soccorso.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Calogero Oliveri, per i rilievi.