Covid, la Sicilia dimezza i contagi giornalieri, 227 oggi. 7 le vittime in 24 ore

Sono 227 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.277 tamponi processati. Nella giornata di domenica erano stati 422 su poco più di 10.700 test elaborati. Numeri quindi dimezzati, in poche ore, anche per il tasso di positività che dal 3,9% scende all’1,9%.

La Sicilia scende al secondo posto tra le regioni per numero di casi giornalieri, preceduta dall’Emilia-Romagna con 289 nuovi contagi.

390 i referti di guarigione segnalati per l’Isola dal Ministero della Salute, dove però oggi si contano altre 7 vittime legate al coronavirus, che portano il totale dei decessi, da inizio pandemia, a 6.792. Gli attuali positivi nella Regione sono 16.833, 170 in meno rispetto a ieri.

Lieve incremento, invece, tra i ricoverati negli ospedali siciliani, che adesso sono 615, 8 in più rispetto al report del giorno precedente. 543 i ricoverati in regime ordinario (+9) e 72 i ricoveri in terapia intensiva con un degente in meno rispetto a ieri e senza nuovi ricoveri.

La distribuzione dei nuovi casi covid sul territorio regionale vede in testa Palermo con 73 contagiati, poi Catania 50, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14. In coda Enna con 8 nuovi casi, Agrigento 4 e Messina soltanto 2.