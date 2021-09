Castel di Tusa, Campionato Assoluto di Dama. Una finale ricca di sport, socialità e degustazioni

Il Tus’Hotel di Castel di Tusa vetrina della finale del Campionato Assoluto di Dama.

Il giovane Maestro trevigiano Alessio Scaggiante si conferma Campione Italiano.

Sul podio con lui, Michele Maijnelli e Santo Lo Galbo. Nella 2ˆ serie invece si impone Severino Sapienza, davanti a Francesco Zappia ed Elia Cantatore. Nella 3ˆ serie vince Nunzio Gaglio, seguito da Francesco Senatore, Paolo Moscheni e Giovanni Micalizzi.

Tra le Eccellenze-Provinciali vittoria per Lucio Capitano, seguito dai giovanissimi Lorenzo Germolè, Vittoria Giorgia Coppolino, Giorgia Ortoleva e Giorgio Portera. Premi speciali a Giovanni Catanzaro, Maria Di Martino e Viola Coppolino (la più giovane, 7 anni) e al Direttore del Tus’Hotel Daniele Nigrelli.

La direzione di gara è stata curata da Salvatore Laganà, Stefano Visalli, Michele

Faleo, Dario Spedicati e Lorenzo Ciarcià.

A precedere la premiazione, una degustazione di prodotti tipici locali offerti dalla

Macelleria Sammataro e dalla Casaleni Natural BIO.

Presenti alla manifestazione il

Presidente del Consorzio Valle dell’Halaesa Mario Portera, il Presidente dell’Asd T. Aversa di Mistretta Pippo Dolcemaschio, il Delegato Regionale FID Severino Sapienza, il Sindaco di Tusa Luigi Miceli, l’Assessore allo Sport Angelo Tudisca, i consiglieri federali Michele Faleo e Massimo Ciarcià, la segretaria FID Barbara Del Vecchio ed il Presidente FID Carlo Andrea Bordini.

“Siamo soddisfatti per aver intercettato questa manifestazione – dice il sindaco Miceli. Il Campionato Assoluto di Dama ha fatto registrare un numero di presenze importante per il periodo di fine settembre, e questa è la strada giusta. Eventi sportivi, culturali, tavoli congressuali e convegnistici devono consentirci di ampliare la stagione turistica dal 1 maggio al 30 settembre. Ce la metteremo tutta – prosegue – per continuare a far crescere il nostro territorio, mettendo sempre in primo piano il settore turistico.”

“Come Amministrazione siamo contenti per l’organizzazione del Campionato Nazionale di Dama nel nostro comune – dice il vicesindaco e assessore allo Sport Tudisca -. Abbiamo molto apprezzato la collaborazione tra il Consorzio Valle dell’Halaesa e la Fid. Vogliamo puntare a far conoscere alla nostra comunità le discipline sportive della dama e degli scacchi, ma sono solo: il prossimo obiettivo è realizzare campi di beach soccer e paddle tennis, che attirano atleti di professione, ma soprattutto giovani sportivi amatoriali del nostro territorio.”

“È stato uno dei momenti più belli di quest’anno per il nostro territorio e il torneo si è svolto in modo splendido – dice il Presidente del Consorzio Valle dell’Halaesa Portera -. Da mercoledì 22 i giocatori si sono confrontati nei tavoli da gioco e da questa finale escono quattro campioni italiani per quattro categorie diverse. La macchina organizzativa ha consentito di ospitare nelle strutture alberghiere più di 80 persone e siamo molto soddisfatti. Il dott. Santangelo, insieme al commissario Firenze – continua Portera – ha organizzato inoltre, sabato 25, un open day vaccini, che è stato soprattutto un momento di educazione sanitaria.”

“Ci tenevo fortemente ad essere presente qui in Sicilia nonostante gli impegni – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Dama Carlo Bordini. Siamo riusciti, nonostante la pandemia, a proseguire l’attività sportiva. Siamo stati i secondi, dopo la FIGC, ad avere un protocollo anti-Covid anche per l’attività agonistica e quest’anno, oltre ai campionati, stiamo aggiungendo altri tornei. In questi giorni di gare nazionali – continua – vedere gareggiare tanti giovani e giovanissimi riempie il cuore perché dà senso allo sport e a quei valori che all’interno del Coni e del mondo sportivo sentiamo come fortemente importanti.

Dal 4 al 12 ottobre a Chianciano – conclude – si svolgeranno i campionati europei e far

venire le nazionali da tutta Europa, in questo periodo di difficoltà per gli spostamenti è un’impresa titanica che stiamo affrontando grazie all’aiuto di una Federazione solida che ci sta dando tante soddisfazioni.”