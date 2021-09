Capo d’Orlando – Elezioni amministrative, cinque sezioni ospitate al Liceo “Piccolo”

Sono 13.169 gli elettori che i prossimi 10 e 11 ottobre potranno recarsi alle urne per la tornata elettorale delle amministrative di Capo d’Orlando. Del corpo elettorale fanno parte 6912 donne e 6257 uomini.

Dei 13.169 elettori complessivi, 2174 sono iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), mentre sono 63 i comunitari residenti a Capo d’Orlando che hanno diritto al voto.

E’ questo il dato emerso dall’ultimo aggiornamento delle liste elettorali effettuato dagli uffici di palazzo Satellite e ratificato dalla Prefettura di Messina.

Inoltre, in considerazione dei lavori di adeguamento sismico in corso negli edifici scolastici di via Roma e via Piave, le sezioni n. 1 – 2 – 9 – 10 – 12, che tradizionalmente sono allocate nelle scuole elementari e medie del centro cittadino, per questa tornata elettorale saranno ospitate nei locali del Liceo “L.Piccolo” di via Consolare Antica.

Le sezioni 3-4-5-13, voteranno invece nel plesso scolastico di Furriolo.