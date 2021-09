Naso, i volontari “Plastic Free” raccolgono 3 camioncini di spazzatura nel Bosco di Maló

Anche a Naso si è svolta oggi, nel bosco di Maló, un’intensa domenica all’insegna dell’ecologia e del volontariato. Un gruppo costituito da una quarantina di volontari ha infatti aderito all’iniziativa della onlus Plastic Free, che ha organizzato per la giornata di oggi, domenica 26 settembre oltre 300 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, per ripulire dai rifiuti parchi, boschi, spiagge, città e fiumi.

I volontari di Plastic Free, grazie alla collaborazione prestata dall’amministrazione comunale, insieme agli operai del comune ed alla polizia locale ed alla Protezione Civile di Sant’Agata di Militello, hanno, infatti trascorso la giornata a raccogliere rifiuti di ogni genere e tipo, abbandonati e disseminati all’interno del bosco.

Ben tre i camioncini, come quello ritratto nella foto, messi a disposizione dal comune di Naso, che sono stati riempiti di sacchi di spazzatura, che poi è stata correttamente smaltita.

Pezzi di vetro e ferro, materiale di scarto di imprese edili, pannolini, salviette imbevute, materassi, candele di auto, copertoni di autovetture e camion mezzi bruciati e tanto altro ancora, come racconta Oriana Civile, artista nasitana e nota interprete della musica tradizionale siciliana, che ha partecipato alla giornata ecologica. “La plastica, ci ha pensato il fuoco a toglierla da terra e a farla finire nell’aria che respiriamo” racconta la Civile.

Si spera ora che il lavoro svolto oggi con grande sacrificio dai volontari, non venga vanificato dai soliti incivili che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti in mezzo alla natura e per strada.

All’iniziativa di “Plastic Free” oggi hanno aderito tantissimi gruppi di volontari in tutta la Sicilia. A Palermo 750 giovani hanno ripulito il Foro Italico, raccogliendo e selezionando circa 400 sacchi tra plastica, carta e vetro, oltre altri rifiuti ingombranti e indifferenziati.