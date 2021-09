Covid – In Sicilia 422 nuovi casi, 3 vittime. Parametri al di sotto della zona gialla

Sono 422 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nel bollettino di domenica 26 settembre (ieri 424), a fronte di 10.771 tamponi processati (ieri oltre 13 mila) con un tasso di positività del 3,9%.

La Sicilia torna prima in Italia per numero di casi, ma rimangono comunque dati in calo rispetto alle scorse settimane.

683 i guariti, mentre si registrano 3 decessi, che portano il totale delle vittime nell’isola a 6.785. Gli attuali positivi sono 17.003 con una diminuzione di 261 casi.

Stabili i ricoverati negli ospedali dell’isola, che adesso sono 607 in tutto: 534 ricoverati in regime ordinario (14% dei posti letto occupati), mentre i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono di 4 unità: adesso sono 73 (9,1% dei posti letto occupati).

Dati che spingono la Sicilia al di sotto della soglia della zona gialla: adesso il ritorno in zona bianca per i primi di ottobre sembra quasi certo.

Sul fronte del contagio nelle singole province, Catania in testa con 140, Siracusa 73, Palermo 68, Trapani 48, Ragusa 37, Messina 24, Caltanissetta 17, Agrigento 10 ed Enna 5.