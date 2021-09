La visita di Matteo Renzi a Brolo: applausi, aneddoti e qualche frecciatina – VIDEO

Istrionico, irriverente e capace di conquistare la platea con alcune battute taglienti. Sarebbe il perfetto ritratto di uno showman, ma gli stessi termini possono essere utilizzati anche per Matteo Renzi, da ieri in tour in Sicilia per presentare il suo libro “Controcorrente”.

L’ex presidente del Consiglio è stato accolto a Brolo da applausi scroscianti. La sua presenza è stata fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Laccoto, renziano della prima ora e deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Italia Viva.

Nel corso della serata Renzi si è difeso dagli attacchi dei suoi nemici politici, riguardanti il voltafaccia al governo Conte o le sue conferenze nei paesi islamici, affrontando il tema quasi non leggerezza. Qualche aneddoto anche su Silvio Berlusconi e Mario Draghi, oltre ad un’invettiva ai siciliani, rei di cullarsi troppo della bellezza della loro terra.

Un’ora e mezza di spettacolo vero e proprio, anche se non è mancata qualche sporadica contestazione: d’altronde è pur sempre il capo di un partito politico e probabilmente l’uomo che divide di più l’opinione pubblica italiana.