Covid – Torrenova, al via oggi i test salivari per monitorare la circolazione del virus tra gli studenti

Soltanto qualche giorno fa era stato annunciato che l’Istituto Conptendivo di Torrenova è stato individuato quale scuola “sentinella” nell’ambito del Piano di monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Questa mattina si è già concretizzata la prima fase di raccolta dei campioni per i eseguire i test salivari nei plessi scolastici. Solo dopo un paio di giorni di stretta e serrata organizzazione, stamattina nel locali della scuola primaria i medici dell’Usca scolastica hanno, infatti, consegnato direttamente ai bambini il kit per il test salivare, spiegando loro con estrema professionalità ed empatia la semplice e non invasiva operazione di “prelievo” che avrebbero dovuto compiere.

Così, pertanto, è stato concretamente avviato un percorso che consentirà una periodica valutazione della situazione epidemiologica delle scuole, mantenendo il più possibile la didattica in presenza in sicurezza.

“Il monitoraggio di questa prima fase ha interessato 169 alunni e verrà effettuato ogni due settimane – afferma Gabriella Sgrò, Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Salute – ai bambini viene offerto secondo il protocollo del Piano Nazionale un test molecolare per la ricerca sulla saliva del virus responsabile di COVID-19. Questa attività consentirà di ridurre al massimo l’impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate, intervenendo eventualmente in maniera puntuale e preventiva”.

“Ringrazio tutte le famiglie per l’ampia adesione al progetto, la Dirigente Scolastica Prof. Antonina Gaglio, la Vice Preside, nonché referente Covid, Prof. Carmen Maugeri per aver coordinato e organizzato lo screening in così brevissimo tempo e tutti i medici dell’Usca non solo per la loro estrema professionalità e organizzazione, ma anche per aver reso il momento del “prelievo” quasi un vero e proprio momento di gioco per i nostri bambini”.