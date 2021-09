Covid – 424 nuovi casi in Sicilia, 13 decessi. Ancora in calo i ricoverati

Sono 424 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 464) a fronte di 13.539 tamponi processati (numero simile a ieri), con un tasso di positività del 3,1%.

La Sicilia è seconda in Italia per numero di casi, preceduta dai 478 della Lombardia.

712 i guariti, mentre si registrano 13 decessi, che portano il totale delle vittime nell’isola a 6.782. Gli attuali positivi sono 17.267 con una diminuzione di 301 casi.

Ancora in netto calo i ricoverati negli ospedali dell’isola (-30): adesso sono 608 in tutto, con 531 ricoverati in regime ordinario (ieri 543), mentre i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono di 3 unità: adesso sono 77. Dati che fanno sperare nel ritorno in zona bianca per i primi di ottobre.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 90 nuovi casi, Siracusa 80, Messina 71, Catania 57, Trapani 47, Ragusa 27, Enna 25, Agrigento 17, Caltanissetta 10.