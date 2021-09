Capo d’Orlando – Consegnate le borse di studio per meriti scolastici e sociali a sei studentesse

Meriti scolastici, ma anche sociali: in questo si sono distinte le 6 studentesse orlandine premiate nell’aula consiliare di Palazzo Europa dalla locale sezione della Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari.

La borsa di studio per le giovani studentesse, reduci dal conseguimento della licenza media nei due istituti comprensivi orlandini, è giunta alla sua ottava edizione.

A ricevere i due buoni libro in palio sono state Silvia Paparone e Sara Randazzo. Premiate poi, per l’Istituto Comprensivo n.1, Francesca Catania ed Elena Origlio, e per l’Istituto Comprensivo n.2, Delia Galipò ed Elena Crimi Stigliolo.