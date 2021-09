Riparte l’assistenza scolastica per gli alunni portatori di handicap

Con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 riparte a Santo Stefano di Camastra il servizio di assistenza scolastica alunni portatori di handicap, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Ancora una volta l’amministrazione comunale di Santo Stefano di Camastra ha dimostrato come sia prioritario garantire il diritto allo studio sancito dalla legge 104/92, che considera l’istruzione come tramite per l’integrazione sociale e le pari opportunità.

“È importante favorire l’integrazione scolastica dei soggetti più fragili, dando supporto anche morale alle loro famiglie, ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Perez; avendo quindi come obiettivo lo sviluppo non solo delle potenzialità di apprendimento dell’alunno ma anche e soprattutto di relazione e socializzazione”.