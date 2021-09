Il comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha ottenuto finanziamenti per 2.300.000 euro

Il comune di Mazzarrà Sant’Andrea, dopo il finanziamento statale per circa un milione di euro per consolidare il costone Ceroliva, ora ha ottenuto 670 mila euro dal bando “Sport e Periferie 2020” per migliorare il capo sportivo ed infine 821 mila euro per il risanamento del centro urbano attraverso la rigenerazione e riqualificazione della via Giuseppe Mazzini.

Nel terzo caso la culla dei vivai, guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta, è stata inserita in una graduatoria regionale. Con Mazzarrà Sant’Andrea hanno ottenuto risorse:

Tripi con la ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio di proprietà comunale di via Francesco Todaro – piazza Draghi per 960 mila euro.

Militello Rosmarino con la riqualificazione urbana delle reti viarie del centro abitato tra piazza Badia e via Umberto I per 789 mila euro.

Ficarra con la riqualificazione di spazi di valenza storica limitrofi al castello medioevale per circa un milione di euro.

Cesarò con la manutenzione straordinaria e ammodernamento di opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi nella villa comunale per un milione di euro.

San Salvatore di Fitalia con la riqualificazione Piazza Santa Caterina e aree adiacenti per 700 mila euro.

Ucria con il recupero, risanamento e riqualificazione del patrimonio urbanistico ricadente nel centro storico per 972 mila euro.

Longi con la sistemazione e riqualificazione di strade comunali all’interno del centro storico per 789 mila euro.

Raccuja con ristrutturazione delle rete idrica interna vetusta per un milione di euro.

Alì Terme con il completamento, messa in sicurezza, recupero e valorizzazione del water front marino per un milione di euro.

Frazzanò con le opere di arredo e recupero del tessuto urbano – manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per 987 mila euro.

Novara di Sicilia con la manutenzione straordinaria della strada che collega Piazza Pirandello con Piazza D’Annunzio per un milione di euro.