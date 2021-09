Capo d’Orlando – La ditta Belvedere si aggiudica l’appalto provinciale per il servizio di trasferimento veicoli ai fini della demolizione

Si è svolta lo scorso 10 maggio a Palermo la seduta dell’Agenzia del Demanio relativa al servizio di trasferimento veicoli ai fini della demolizione per la Regione Sicilia. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto per la provincia di Messina è stata l’Autodemolizione del Geom. Benedetto Belvedere di Capo d’Orlando.

Il lavoro della ditta orlandina, secondo i termini del bando, durerà per 36 mesi a partire dal 22 settembre 2021. L’azienda si occuperà dunque per un minimo di 3 anni delle attività di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio e delle vetture confiscate a seguito di violazioni del nuovo codice della strada su tutto il territorio messinese.

«È un impegno che richiederà grandi sforzi ma è anche molto stimolante – spiega il Geom. Benedetto Belvedere -. Siamo orgogliosi di poter svolgere un servizio di tale rilevanza per tutta la provincia di Messina. Si tratta di un compito importante che siamo pronti ad assolvere con massimi impegno e dedizione, per dare come sempre il nostro contributo ai fini di ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale legati ai rifiuti pericolosi quali sono i veicoli fuori uso».

Una nuova e affascinante sfida per l’impresa paladina, da oltre 40 anni consolidata realtà nel campo delle demolizioni e dello smaltimento rifiuti e che grazie a competenza e professionalità è ormai un punto di riferimento nel settore per tutta la Sicilia.