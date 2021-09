Covid – 647 nuovi casi in Sicilia, in calo i ricoverati nelle terapie intensive

Sono 647 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 414) a fronte di 21.480 tamponi processati, con un tasso di positività del 3%.

Anche oggi la Sicilia è prima in Italia per numero di casi, seguita dal Veneto (445) e Lombardia (443).

Ben 1.449 i guariti, mentre si registrano 15 decessi, che portano il totale delle vittime nell’isola a 6.756. Gli attuali positivi sono 18.416.

In netto calo i ricoverati con sintomi negli ospedali dell’isola, che adesso sono 574 (ieri 604), mentre i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono addirittura di 10 unità: adesso sono 82. Dati che fanno sperare nel ritorno in zona bianca per i primi di ottobre.

A livello provinciale, boom di contagi a Catania, che registra praticamente la metà dei nuovi casi di oggi: sono 310 casi in tutta la provincia. A seguire, 105 a Siracusa, 75 a Messina, 60 a Trapani, 28 a Caltanissetta e Ragusa, 23 Agrigento, solo 12 nella provincia di Palermo e 6 a Enna.