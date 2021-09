Martedì 21 settembre Antenna del Mediterraneo ha ospitato nello “Speciale elezioni 2021” i candidati a sindaco della città di Patti. In ordine alfabetico sono Gianluca Bonsignore con lista “Insieme per un’altra Patti”, Giorgio Cangemi con la lista “Andiamo avanti”, Enzo Natoli con la lista “Siciliani Liberi”, Anna Sidoti con la lista “Patto per Patti” e Fabrizio Trifilò con la lista “Patti e diritti”.

Qui sotto i link della prima e della seconda parte della trasmissione.