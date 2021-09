Presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Patti di Giorgio Cangemi, già assessore e presidente del consiglio comunale.

Una presentazione che avviene a giochi fatti, quando ormai sono noti i nomi di chi sarà in lizza per la poltrona più importante del paese. La lista che lo sostiene si chiama “Andiamo avanti” e ha come capolista il sindaco uscente Mauro Aquino. Gli assessori designati sono Alessia Bonanno, Tindaro Giusto, Cesare Messina ed Attilio Scarcella.