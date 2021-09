Tortorici: lavori alla scuola media “Nello Lombardo”, udienza al Tar il 3 novembre 2021

Saranno discusse il 3 novembre prossimo l’udienza cautelare e l’udienza di merito sui lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “Nello Lombardo” di Tortorici. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania.

Il ricorso è stato presentato da “Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl”, rappresentata dagli avvocati Guido Ajello, Claudio Costantino e Santi Virga contro il comune di Tortorici, la Città Metropolitana di Messina, l’assessorato regionale infrastrutture e mobilità e la sezione di Messina dell’Urega e nei confronti del “Consorzio Stabile Appaltitalia”, rappresentato dall’avvocato Luigi Culora. Divenuta già definitiva l’aggiudicazione della gara d’appalto, i giudici hanno richiesto chiarimenti al comune montano e alle parti private in causa sullo stato della procedura e sull’attuale efficacia – o temporanea inefficacia – dell’aggiudicazione definitiva. Da qui il rinvio delle udienze al 3 novembre prossimo.

Localizzata in via Zappulla, si tratta dell’unica scuola media di Tortorici; il Miur ha erogato un finanziamento di due milioni e 750 mila euro. Oltre i lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza, si procederà a migliorare gli impianti elettrici, idrici e termici e nell’intero edificio verranno completamente sostituite pavimentazioni e infissi. Ciò consentirà di migliorare anche l’aspetto relativo al risparmio energetico.