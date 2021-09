Terme Vigliatore: Sono Domenico Genovese, Davide Abbate e Domenico Feminò gli assessori designati da Bartolo Cipriano.

Sono stati indicati come assessori della lista che a Terme Vigliatore sostiene come candidato a sindaco Bartolo Cipriano. Si tratta dell’assessore e consigliere comunale uscente

“Sono fiero–ha dichiarato Davide Abbate-di esser stato scelto come possibile Assessore del Paese in cui vivo e che amo! Ciò mi riempie di energia e adrenalina che spero di poter riversare per rispondere alle richieste prioritarie dei miei concittadini.”

“Cercherò di essere l’assessore di tutti i cittadini di Terme Vigliatore. Dalla strada Intercomunale fino al ponte di Termini, sarò a disposizione di tutta la cittadina, anche di coloro che non ci preferiranno e cercherò di continuare a non deluderli, ha dichiarato Domenico Feminò; lavorare a capofitto, fianco a fianco al Sindaco, alimentando il confronto costante con tutti gli attori politici in campo e con gli enti preposti per sbloccare i finanziamenti e ottenerne di nuovi per crescere sempre di più”.

“Non posso nascondere l’orgoglioso della possibilità di ritornare a lavorare al fianco di Bartolo Cipriano al servizio dei cittadini. Spero che questo si realizzi e che Terme Vigliatore torni ad avere una guida presente e carismatica, attenta e pronta alle sfide del futuro” – ha aggiunto Domenico Genovese.

I tre completano una squadra di persone “competenti, capaci e pronti a spendersi per Terme Vigliatore” –ha commentato Bartolo Cipriano che, riguardo al programma elettorale aggiunge: “È un programma ricco di idee, orientato verso l’innovazione e la riqualificazione del territorio senza tralasciare l’ordinaria amministrazione e i finanziamenti previsti per i comuni come Terme Vigliatore che possono essere delle risorse preziose da cui ripartire”.