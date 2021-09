Fondi per 156 mila euro per rivitalizzare la viabilità danneggiata nell’ottobre 2015

La Regione ha finanziato per 156 mila euro interventi di rivitalizzazione urbana della viabilità di Milazzo danneggiata dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015.

In quell’occasione esondò il torrente Mela, con gravi danni nel territorio di Milazzo in contrada Bastione e di Barcellona Pozzo di Gotto, tra Cicerata e Calderà. A livello generale la Regione aveva assegnato un milione di euro ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015. Ora il comune di Milazzo ha preso atto dei fondi finalizzati a realizzare interventi sulle strade danneggiate dal maltempo.

Nel contempo sempre la Regione ha finanziato il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto sportivo nella frazione Bastione di Milazzo per 600 mila euro; l’esecutivo di Pippo Midili ha approvato il progetto redatto dall’architetto Patrizia Merlino, mentre i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “Opera Appalti srl”di Torregrotta che ha offerto il ribasso di oltre il 31%, per l’importo netto di oltre 310 mila euro.

Direttore dei lavori è il funzionario direttivo tecnico ingegnere Tommaso La Malfa, mentre l’architetto Carmelo Dragà, istruttore tecnico del settore lavori pubblici e patrimonio, è il coordinatore della sicurezza.