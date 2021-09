Covid, nel messinese 5 decessi in 48 ore. Chiusa sezione del nido a Torrenova

Sono ben 5 le vittime registrate nel messinese il 17 e il 18 settembre 2021.

4 i decessi registrati il 17 settembre. Si tratta di una donna messinese di 70 anni e di un 68enne di Nizza di Sicilia deceduti al Policlinico, entrambi non vaccinati, mentre al Papardo si sono spenti una donna di 73 anni ed un uomo di 64 anni di cui non è stato reso noto il comune di residenza.

Ieri, sabato 18 settembre, è morta al Piliclinico di Messina una donna di 82 anni, che risulta non vaccinata.

Sul fronte dei ricoveri si registra un ulteriore calo dei degenti negli ospedali messinesi, che sono secondo il bollettino di oggi, domenica 19 settembre, complessivamente 98. Al Policlinico su 53 ricoveri 10 si trovano in rianimazione;

al Papardo si contano 22 degenti, di cui 6 in area critica e poi 16 i ricoverati

a Barcellona P.G. e 7 all’Irccs Piemonte.

Preoccupazione a Torrenova, dove “a seguito della comparsa di sintomatologia riferibile, purtroppo, a covid 19, anche in ragione della positività di altro membro della famiglia, si è disposta la chiusura della sezione del nido comunale frequentata dal minore in questione” come comunicato via social dal sindaco Salvatore Castrovinci nel primo pomeriggio di oggi.

“Il responsabile dell’area provvederà ad effettuare le conseguenti comunicazioni ai genitori della sezione interessata. Nel contempo si provvederà tempestivamente a comunicare all’Usca scolastica di competenza e alla Dirigente scolastica, per gli adempimenti che ritenessero necessari alla luce delle nuove circolari, che altro membro della famiglia interessata frequenta la locale scuola dell’infanzia.” aggiunge il primo cittadino torrenovese.