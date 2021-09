Covid, in Sicilia 538 nuovi contagi. Scende il numero delle vittime, 2 oggi

Sono 538 i nuovi casi di infezione da covid-19 nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 14.076 test processati. 643 a fronte di 18.040 esami eseguiti. Sale la percentuale di incidenza, per effetto del minor numero di tamponi processati, passando dal 3,6% al 3,8%.

La regione torna di nuovo al primo posto nel Paese per nuovi casi giornalieri, seguita da Toscana (+418) e Veneto (+364). Si contano oggi soltanto 238 guarigioni e così torna il numero degli attuali positivi, che sono i tutto 21.036, torna a segnare un più 298.

In Sicilia torna ad una cifra il numero delle vittime, sono 2 oggi.

Ancora un significativo decremento

Continua il trend di decrescita dei ricoveri ospedalieri. Negli ospedali siciliani ci sono oggi 758 ricoverati, -8 rispetto a ieri. 101 i degenti in terapia intensiva, con un solo ricoverato in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Nelle ultime 24 ore sono 7 i nuovi ricoveri in area critica.

Per quanto riguarda, invece, la situazione delle singole province, oggi è Catania a registrare il maggior numero di nuovi contagi, 159. Segue Siracusa con 148, Palermo 82, Trapani 52, Ragusa 40, Caltanissetta 23, Enna 19, Agrigento 8 e in coda Messina con soli 7 nuovi contagi.

In Italia:

Il quadro nazionale vede oggi 3.838 nuovi contagi, su 263.571 test eseguiti, in calo rispetto a ieri (4.578). Lieve incremento del tasso di positività, oggi all’1,4% con un +0,2% rispetto a ieri. Si registrano 26 vittime, oggi. Ieri erano state 51. Oggi in Italia si contano anche 3.314 guarigioni. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.929 con un decremento di 29 rispetto a sabato 18 settembre. 530 i degenti in rianimazione, 11 in più rispetto a ieri. Sono 40 i nuovi ricoverati in terapia intensiva.