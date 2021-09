Messina, presentato il progetto “Vaccini per tutti”, dedicato agli “ultimi”

L’ufficio Straordinario per l’emergenza covid di Messina, guidato da Alberto Firenze, scende in strada e nelle strutture di supporto per le persone con disagio economico e sociale, la dove ci sono gli ultimi, gli invisibili, gli emarginati, per garantire loro le stesse opportunità di vaccinazione degli altri.

Presentata questa mattina in conferenza stampa la campagna vaccinale che prevede la somministrazione del siero anti-covid al Centro Buon Pastore, all’Help Center e on the road nelle aree dove sostano migranti, senza tetto e indigenti.