Barcellona PG, divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dal serbatoio Macello

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò rende noto il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano proveniente dal serbatoio Macello.

Secondo i risultati delle analisi effettuate al momento non ci sarebbero i requisiti di qualità batteriologica stabilite dalla legge.

Il divieto è nello specifico per le zone di via Milite Ignoto, zona Calderà, Cadili, Spinesante, Palcotto, Cantoni, Calda, Ponte Califi dopo saja Acquacalda. L’acqua proveniente dall’acquedotto delle zone indicate potrà essere utilizzata solo ai fini igienico-sanitari.

L’ordinanza sarà revocata successivamente alla comunicazione da parte del servizio di Igiene pubblica dell’avvenuto rientro dei parametri previsti dalla legge.

Elidia Trifirò