Scelti i tecnici in Sicilia per valutare i danni su edifici a seguito di un sisma.

Sono 25 i professionisti, ingegneri, architetti, geologi e geometri che hanno superato la selezione per entrare negli elenchi dei tecnici abilitati a valutare i danni su edifici pubblici e privati, in seguito a un sisma.

La Protezione Civile Siciliana, su impulso del dirigente generale ingegnere Salvo Cocina, è stata la prima in Italia a ospitare questa tipologia di corso che individua i primi tecnici aventi competenze di tipo tecnico e strutturale in grado di far parte della prima unità tecnica che affiancherà i tecnici del Dipartimento Nazionale e dei dipartimenti regionali nelle campagne di valutazione dei danni a seguito di evento sismico. Il corso con selezione finale, è stato organizzato dalla Struttura Tecnica Nazionale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in collaborazione con il Dipartimento regionale.

Aedes “Agibilità e danno nell´emergenza sismica” è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni usata anche per la definizione dei provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell´agibilità post-sismica degli edifici interessati dalle scosse di terremoto che è stata adottata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi.

Restando sempre nell’ambito regionale, dopo che l’autorità regionale per l’innovazione tecnologica – Arit – ha pubblicato il decreto sulla costituzione della commissione per la valutazione degli interventi previsti nei progetti pervenuti da parte dei Liberi Consorzi Comunali e dei comuni con le azioni 2.2.1 e 2.2.3 del po fesr 14/20, ora la commissione ha stilato la graduatoria per un totale di risorse pari a 328 mila euro. Sono sette gli interventi finanziati e due si riferiscono alla provincia di Messina, per la realizzazione di servizi e-gov: il comune di Mistretta ha ottenuto circa 50 mila euro ed il vicino comune di Reitano circa 27 mila euro. Altri comuni hanno ottenuto risorse e sono Adrano – digitalizzazione pratiche edilizie, Mineo – informatizzazione Sue e Suap – aula consiliare, Motta Sant’Anastasia – ampliamento sistema Urbix e Santo Stefano Quisquina, quest’ultimo con due progetti finanziati – informatizzazione Sua e Suep e realizzazione del sit comunale.