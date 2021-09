Covid – Sicilia in zona gialla per altre due settimane. A fine mese potrebbe tornare in bianco

Sicilia in zona gialla per altri 15 giorni. Lo ha deciso il ministero della Salute che nella nuova ordinanza ‘Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia’ ha deciso di rinnovare i provvedimenti del 27 agosto con cui la regione era stata posta nella fascia di rischio gialla.

Nonostante un netto calo nei contagi e un abbassamento anche dei ricoverati negli ospedali, l’isola non è ancora pronta al cambio di colore.

Nell’ordinanza, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero, si legge che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia l’ordinanza del ministro della Salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione”.

In ogni caso la morsa del virus nell’isola sembra essersi arrestata. Dopo oltre due mesi ascesa di nuovi contagiati e ricoveri, nell’ultima settimana finalmente è arrivata la frenata. La curva adesso punta verso il basso.

In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in regione sono stati 6.252, il 27,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 7,6%

Per quanto riguarda la percentuale di posti letto occupati: l’isola ha il 21,2% dei posti occupati nei reparti ordinari e il 12% nelle intensive.

Per tornare in bianco la Sicilia deve tornare sotto la soglia in almeno uno dei due parametri, ovverosia il 15% nei reparti ordinari e il 10% in rianimazione. Se il trend dovesse continuare, entro fine mese l’isola potrebbe tornare in zona bianca.