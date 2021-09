Covid – 885 nuovi casi in Sicilia, ancora in calo i ricoveri

885 i nuovi casi registrati nel bollettino del 12 settembre in Sicilia e relativi alle ultime 24 ore (ieri erano stati 770). 15.892 i tamponi processati (ieri 18.441), con il tasso di positività che passa dal 4,2% di ieri al 5,6% di oggi.

I decessi, invece, diminuiscono rispetto a ieri (quando erano 25): sono 9 (anche oggi alcuni sono relativi a giorni precedenti) con il totale di vittime che sale a 6.577.

15 in meno i ricoverati, che adesso sono complessivamente 892 (ieri erano 907), dei quali 786 in area medica (ieri erano 801) e 106 in terapia intensiva (dato uguale a ieri).

A livello provinciale, la più colpita oggi è la provincia di Messina con 234 nuovi contagi. A seguire: Palermo 201, Catania 172, Siracusa 100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanissetta 22, Agrigento 12, Enna 6.

In Italia:

4.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.193.