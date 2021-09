Gioiosa Marea: “Gioiosa 4.0” sosterrà la candidatura a sindaco di Giusy La Galia

Il gruppo “Gioiosa 4.0” sosterrà la candidatura a sindaco di Gioiosa Marea di Giusy La Galia.

“In nome della coerenza, dell’unione e condivisione del programma, ha scritto Teodoro Lamonica, la scelta di Gioiosa 4.0 convoglia su Giusy La Galia Sindaco condividendone i valori etici e la realizzazione dei principali punti programmatici.Vogliamo dare un contributo e proporre un modo nuovo di amministrare per essere promotori di idee, aperti al confronto, all’ascolto e alla promozione di progetti aderenti alle reali esigenze del territorio.”

Di seguito prosegue la nota:

“Occorre partire dalle differenze e farle convergere in un’unica prospettiva, tenendo conto della realtà composita ed articolata del nostro paese. Anche in questa fase, noi del gruppo, ci siamo posti obiettivi che possano unire senza ricercare gli errori degli altri e senza tentare a tutti i costi di dimostrare il nostro valore.

Di contro, vogliamo proporre e sperimentare una modalità diretta e positiva di scambio per dare vita ad una fase di ripresa e di crescita che parta dalle esigenze delle persone anteponendole ad altre logiche.E’ necessario guardare ai contenuti del programma e ad un progetto innovativo e condiviso, alla solidità di intenti che fanno andare oltre i personalismi.

Obiettività, consapevolezza, formazione, informazione e coraggio di mettersi in gioco sono strumenti essenziali per la realizzazione di un percorso di crescita del nostro territorio.Tante sono le problematiche da affrontare e lo faremo insieme per realizzare il nostro futuro.”